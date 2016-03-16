Редакционный блок информационного издания "Простыми словами"
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Проводим старый год и подумаем, как жить в новом!
Калининец поддержал вхождение в округ!
На прошедших 11 декабря публичных слушаниях в городском поселении Калининец по вопросу создания Наро-Фоминского городского округа и вхождение в него Калининца большинство собравшихся высказалось “за объединение в округ”. Собравшиеся на публичные слушания местные жители (около 400 чел) разделились по вопросу- в какой округ вливаться Калининцу. В Наро-Фоминский или в новый Апрелевско-Селятинский. Идею создания нового округа озвучил глава г.п.Калининец Трубкин М.В., зал поддержал Михаила Валерьевича бурными аплодисментами. Не хлопали только те, кто за вхождение Калининца в Наро-Фоминский округ. Депутат Пастух В.П. пообещал подготовить инициативу и направить в Апрелевку и Селятино. ...