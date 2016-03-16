Восточный Год Петуха начинается с 27 января 2017 г, а значит, мы еще не опоздали проводить его, вспомнив значительные события прошлого года. Наиболее значительным событием прошлого года я лично считаю компанию по изменению административного деления области и переходу от районного управления к управлению городскими округами. Столько споров и криков не было ни по одному вопросу административного управления в г.п. Калининец. Похожая система уже была 9 лет назад. Всем руководил район. Потом дали самостоятельности всем «кому и сколько ухватить удалось», да только эта самостоятельность оказалась весьма негативной. Некоторые «мелкопоместные князьки» решили, что можно заботиться о своем кармане больше, чем о нуждах жителей. Повторяю – некоторые, но далеко и совсем не все. Решение было принято на уровне областного правительства и все вы понимаете причину – нет средств для содержания армии районных чиновников, которые растаскивают бюджет области, не эффективное использование средств бюджета области и прочие проблемы, связанные с нехваткой денег. В качестве примера могу...