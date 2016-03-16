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Редакционный блок информационного издания "Простыми словами"

Самые последние записи
Редакция ПС
Редакция ПС

Добавлено : Дата: в разделе: Калининец
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С самого начала строительство торгового центра на месте детской площадки возле дома 1 в Тарасково называли неправедным и сомнительным. Теперь сомнения и вовсе рассеялись. Уничтоженная детская площадка, вырубленные деревья – это было плохое начало. Время подтвердило, что, кроме раздражения и неудобств, этот «базар» ничего жителям не принес. О проблемах, которые несет строительство нового торгового центра «Калининец», мы не однажды писали в газете «Простыми словами».  В том числе и о том, что, не испытывая нужды в таком центре, жители были решительно против его возведения.  Они обращались к главе поселения, чиновникам разного уровня. Убеждали, просили, требовали… Однако голос народа никто не услышал.  Мнение граждан в очередной раз проигнорировали. Так началось настоящее варварство. В том числе уничтожено несколько десятков здоровых деревьев, мешавших будущему торговому центру. Комментируя ситуацию, жители поселения тогда говорили, что это делается «не потому, что строят дорогу, и не потому, что короед заел, а потому, что так хотят богатые покупатели нашей...
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Редакция ПС
Редакция ПС

Добавлено : Дата: в разделе: Калининец
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Благоустройство территории проживания, создание комфортных условий – все это очень важно для каждого человека, так от этого во многом завит качество нашей жизни. Есть ли у власти проекты по обустройству нашего поселения? Какие улучшения хотели бы видеть жители Калининца?  Что волнует особенно? Газета «Простыми словами» приглашает читателей к разговору на эту животрепещущую тему. Сегодня же об актуальных   проблемах благоустройства поселения мы беседуем с депутатом Совета депутатов городского поселения В. В.  Борисовым.     – Василий Васильевич, ни для кого не секрет, что дороги у нас строят с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению. Эта ситуация каким-либо образом контролируется? – Используя свои служебные полномочия, как депутат, я требовал у соответствующих служб предоставления паспорта на дорожное покрытие, но, к сожалению, никогда этот документ не предоставляли. Поэтому можно сказать определенно, что строительство дорог в Калининце практически не контролируется. Во всяком случае, в администрации никто за этот процесс не отвечает. И даже...
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Плужникова
Плужникова

Добавлено : Дата: в разделе: Калининец
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Восточный Год Петуха начинается с 27 января 2017 г, а значит, мы еще не опоздали проводить его, вспомнив значительные события прошлого года. Наиболее значительным событием прошлого года я лично считаю компанию по изменению административного деления области и переходу от районного управления к управлению городскими округами. Столько споров и криков не было ни по одному вопросу административного управления в г.п. Калининец. Похожая система уже была 9 лет назад. Всем руководил район. Потом дали самостоятельности всем «кому и сколько ухватить удалось», да только эта самостоятельность оказалась весьма негативной. Некоторые «мелкопоместные князьки» решили, что можно заботиться о своем кармане больше, чем о нуждах жителей. Повторяю – некоторые, но далеко и совсем не все. Решение было принято на уровне областного правительства и все вы понимаете причину – нет средств для содержания армии районных чиновников, которые растаскивают бюджет области, не эффективное использование средств бюджета области и прочие проблемы, связанные с нехваткой денег. В качестве примера могу...
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Дежурный редактор
Дежурный редактор

Добавлено : Дата: в разделе: Калининец

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На прошедших 11 декабря публичных слушаниях в городском поселении Калининец по вопросу создания Наро-Фоминского городского округа и вхождение в него Калининца большинство собравшихся высказалось “за объединение в округ”. Собравшиеся на публичные слушания местные жители (около 400 чел) разделились по вопросу- в какой округ вливаться Калининцу. В Наро-Фоминский или в новый Апрелевско-Селятинский. Идею создания нового округа озвучил глава г.п.Калининец Трубкин М.В., зал поддержал Михаила Валерьевича бурными аплодисментами. Не хлопали только те, кто за вхождение Калининца в Наро-Фоминский округ. Депутат Пастух В.П. пообещал подготовить инициативу и направить в Апрелевку и Селятино. ...
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Редакция ПС
Редакция ПС

Добавлено : Дата: в разделе: Калининец
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Стало известно, что предприятие “Sun Chemical» получило все-таки лицензию на свою деятельность. Причем – бессрочную. Лицензируемый вид деятельности – эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Речь идет о получении, использовании и хранении воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды.   Адрес объекта, приведенный в лицензии, нам знаком до боли – Московская область, Наро-Фоминский район, вблизи г.п. Калининец и села Петровское. Это наш с вами адрес. В своих публикациях мы подробно освещали и анализировали ситуацию с опасным строительством. Напомним лишь кратко. Масштабное строительство на Петровском поле началось в 2012 году.  На том поле, где в советское время колосилась рожь, цвел картофель и росли овощи.   Известный совхоз «НАРА» ежегодно поставлял государству свыше 3 тыс. тонн молока, около 400 тонн мяса, более 25 млн. яиц, полторы тысячи тонн картофеля, 400 тонн зерна, свыше 3 тыс. тонн овощей. То есть эти...
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Редакция ПС
Редакция ПС

Добавлено : Дата: в разделе: Калининец
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Депутаты городского поселения Наро-Фоминск призвали Советы депутатов других поселений Наро-Фоминского района поддержать их инициативу об объединении муниципальных образований в городской округ. Идею уже поддержало большинство глав городских и сельских поселений, а также  общественных организаций района, в частности, Общественная палата. Поскольку не все наши читатели   уяснили для себя  суть и цель изменений, мы восполним этот пробел, ответив простыми словами на волнующие всех вопросы. В том числе на самый главный – почему все же городской округ лучше, чем муниципальный район.   Именно Калининец сегодня – единственное во всем  Наро-Фоминском районе поселение, где постоянно отключают электроэнергию в жилых домах. Буквально  недели не  проходит без срывов в энергообеспечении. Однако местная власть не в состоянии решить эту не самую  сложную проблему. Мы сидим без света, а глава поселения отправляется за бюджетный счет за  границу, для “установления побратимских связей” с Европой.  И, на этот счет, на чиновника пока нет контроля. Так что объединение – это путь к...
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Дежурный редактор
Дежурный редактор

Добавлено : Дата: в разделе: Калининец
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Обязательно загляните на сайт администрации Калининца и найдите страницу с гордым наименованием : “Концепция развития городского поселения Калининец на 2013-2018 годы” http://калининецмо.рф/koncepciya-razvitiya-gorodskogo-poseleniya-kalininec-na-2013-2018-gody/ Этот документ не легко дался авторам и родился буквально в муках накануне выборов главы 2013 года и был в своем роде предвыборным листком так называемой “команды Трубкина”. Сегодня читать эти строки  смешно, особенно сопоставляя с реальной картинкой происходящего на местах. Ниже мы приводим текст самой концепции, зачитанной лично Главой на встрече с жителями без изменений, но с сокращениями. И так…     11 марта 2013 года в ДКиС «Тамань» глава г. п. Калининец М. В. Трубкин представил Концепцию развития  городского поселения Калининец на 2013-2018 годы. На доклад главы были приглашены руководители Наро-Фоминского муниципального района, председатели комитетов и служб, главы городских и сельских поселений Наро-Фоминского района, а также представители общественности, бизнеса, депутаты г. п. Калининец. Пожалуй, проблем  в Калининце существенно больше, чем в других поселениях, исходя из специфики поселения....
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Редакция ПС
Редакция ПС

Добавлено : Дата: в разделе: Калининец
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Здесь не молочные реки стекают к кисельным берегам. Уже много лет в Десну около моста у деревни Бурцево устремляются канализационные стоки. Старые очистные сооружения находятся в ужасающем состоянии, а их реконструкции не было со дня пуска в эксплуатацию. Наш корреспондент побывал на месте и увидел все собственными глазами. Непосредственно около очистных, в сторону дач, тянутся иловые участки. Старинная помойка хранит здесь все «экспонаты», которые сотрудники руками выловили из канализации. Вокруг –  дачи и коттеджи, отстроенные, скорее всего, самовольно, так как согласно действующим СанПиН санитарно защитная зона для очистных сооружений с механической и биологической очисткой составляет не менее 200 м, а для полей фильтрации– 100 м. Жуткий запах нечистот заставляет задержать дыхание. Но дачников аромат  не пугает. Внутри очистных еще страшнее. Механизации нет – труд здесь исключительно ручной. Женщины гоняют тяжелые тачки. Численность работников сокращена, зарплаты маленькие.  В принципе современные станции обходятся и минимальным количеством сотрудников, но здесь, где в ходу старые...
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Редакция ПС
Редакция ПС

Добавлено : Дата: в разделе: Калининец
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Живет с нами рядом удивительная женщина – Наталья Павловна Рубцова. Призер губернаторского конкурса «Наше Подмосковье в номинации «Наш дом» и «Облик Подмосковья», обладатель  премий за реализованные собственные проекты. Инженерно-архитектурное образование и талант художницы соединились в ней, рождая удивительные сказочные образы и привнося в нашу жизнь радость, красоту и  доброту. Наш корреспондент встретился с мастерицей и взял у нее интервью для наших читателей.   В квартире –  легкий запах краски. Наталья Павловна  показывает нам свой рабочий кабинет. Это обычный балкон  с полками, уставленными красками.  Ничего лишнего, респиратор и кисточки – все ее инструменты. – Здесь я окрашиваю свои фигурки, здесь они  сохнут и зимой, и летом,  – рассказывает художница. –  Есть еще одна рабочая зона –  в комнате, где  рисую  фигурки на пеноплексе.  Мне нравится этот материал, он  легкий и недорогой, не теряет форму от непогоды, на него хорошо ложится краска. – А кто вырезает нарисованные персонажи? – Это делаю я сама....
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Народ
Народ

Добавлено : Дата: в разделе: Калининец
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обосновалась администрация поселения и ничего не видит даже у себя под носом Более 20 лет администрация Петровского сельского Совета располагалась в старом деревянном здании в одноименном селе. И с 2006 года власть Калининца располагается в том же здании. Жители поселения и часть депутатов неоднократно обращались с предложением переезда администрации в более подходящее, отвечающее современным требованиям здание. Тем более что по Уставу административным центром поселения является Калининец, но никак не село Петровское. Еще депутаты первого созыва направляли пять обращений в различные инстанции по вопросу выделения земельного участка под строительство административного здания в г.п. Калининец. Есть и подходящие помещения на первом этаже дома №1 мкр. Тарасково, где ранее располагалась столовая Военторга.  Это местоположение более выгодно в смысле транспортной доступности, что немаловажно для пожилых граждан и для тех, у кого нет собственного автомобиля, а обратиться для решения той или иной социальной проблемы в администрацию нужно.    Между тем еще в 2009 году, когда Трубкин...
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Дежурный редактор
Дежурный редактор

Добавлено : Дата: в разделе: Калининец
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Как мы и предполагали, никто не стал разбираться с незаконной вырубкой деревьев около КПП, на въезде в Тарасково. Администрация Калининца хранит гробовое молчание, несмотря на то, что Трубкин лично видел тех, кто рубил деревья. Поняв, что никакой ответственности за незаконную вырубку не будет, жулики и вовсе перестали стесняться. Вывалили песок прям на пешеходную дорожку. Как будут ходить жители Калининца, например, на автобусную остановку? Эти вопросы пусть волнуют самих жителей, а нам по фигу. Это в Тарасково, а в КЭЧ уже 2 недели нет асфальта. Его сняли с центральной дороги. Теперь пыль и шум вокруг. Никаких знаков, что идет ремонт дороги. А вам, что не понятно что-ли, быдло? Терпите...  ...
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Плужникова
Плужникова

Добавлено : Дата: в разделе: Про все
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Администрация получается, вроде как, “подарила” Казаряну под автостоянку 2 сотки муниципальной земли возле КПП с армянскими пирожками без согласования с Советом Депутатов и, похоже, что бесплатно, вроде бы, как бы в знак чего-то. Так он демонстрирует своё отношение к выборным представителям населения. В СД, состоящем из 15 человек всего 4 – 5 депутатов активно выражают свою позицию и поэтому называются в народе “смелыми”, а остальные – послушно кивают головой, поэтому они никто и никак не называются, что и позволяет навязывать «хотелки» хозяина всему населению. А хозяин у нас трус. Во время рубки деревьев население возмущалось, а Трубкин вещал, что никаких разрешений не давал. Ведь врал и как вдохновенно врал! Поэтому на заседании СД «горячий» вопрос по деревьям не только не включили в повестку дня, но и не давали слова желающим высказаться по этому поводу.   После заседания СД, видимо, с чувством выполненного долга Трубкин срочно выехал в отпуск на свое заграничное...
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Плужникова
Плужникова

Добавлено : Дата: в разделе: Калининец
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В Тарасково вновь рубят деревья. Не потому, что строят дорогу, и не потому, что короед заел, а потому, что так хотят богатые покупатели нашей поселковой земли и послушный им глава администрации г.п. Калининец. Дорожка к остановке автобуса и газон, которых больше нет   Сколько сломали копий по поводу продажи детской площадки за откат, для строительства некоего торгового дома, ради создания конкуренции и уничтожения местных предпринимателей. Никто нас с вами не спросил, а надо ли нам армянский торговый дом? Каких магазинов не хватает в нашем Тарасково, каких товаров, каких услуг, за чем стоят очереди и пишут номерок на руке? Ну, продали часть земли поселка. Обратной дороги нет. Участок оформлен кадастровым номером, имеет определенную площадь и назначение. Послушный Совет депутатов проголосовал «за» большинством голосов. Под стройплощадку администрация разрешила вырубить 17 деревьев, это ее право (см.фото распоряжения № 39-Р от 19.02.2015 над которым обхохочешься да и всплакнешь), фактически вырубили всё, более 50 деревьев, даже...
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Редакция ПС
Редакция ПС

Добавлено : Дата: в разделе: Калининец
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Как произнес на празднике, посвященном дню рождения детского учреждения, один из маленьких артистов, «очень много здесь гостей, потому что юбилей»! Да, старейший детский садик Калининца «Солнышко» отметил свое 60-летие. Учреждение было открыто в 1956 году, и тогда его возглавила Зоя Андреевна Лысикова. За прошедшие 60 лет здесь выросло более полутора тысяч детей. Старые фотографии и слайды напомнили, каким непростым было становление детского дошкольного учреждения. Сегодня в «Солнышке» созданы хорошие условия для воспитания детей. У садика есть даже собственный сайт, где можно узнать новости из его жизни и задать вопросы заведующей и воспитателям. Со словами поздравления к присутствующим обратилась начальник отдела дошкольного образования Управления по образованию Администрации Наро-Фоминского муниципального района Р.И. Яшина. Римма Ивановна вручила Почетную грамоту Главы Наро-Фоминского муниципального района одному из лучших воспитателей - Н.В. Ковалевой. За многолетний добросовестный труд и успешную работу в воспитании детей Благодарственные письма от имени Главы Наро-Фоминского муниципального района вручены заведующей хозяйством А.С. Тишкиной, заместителю...
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Редакция ПС
Редакция ПС

Добавлено : Дата: в разделе: Калининец
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Антенна сотовой связи «светит» прямо в окна вашего дома? Или в школьные окна, за которыми учатся наши дети? А трубы от котельных незаметно для всех обрастают антеннами и резонаторами? Сотовые операторы отвоевывают для себя все новое пространство. Некоторые жители поселения ощущают изменения в состоянии здоровья. Однако воздействие радиоволн на организм человека не исследовано до конца. По сообщению СМИ, в отдельных деревнях, например, Рязанской области, народ сносил вышки сотовой связи бульдозерами, не дожидаясь решения властей. Но это крайние меры. Что делать людям? Разбираемся в ситуации, используя мнение экспертов.  Уважаемая редакция! Недавно я гостила у родственников, живущих в доме 261. Всю неделю, которую была там, у меня болела голова, я плохо спала. Сестра рассказала, что несколько лет назад на крыше их дома хотели установить вышку сотовой связи. Жители выступили резко против этого. И тогда представители сотовой компании не стали упорствовать, а договорились с коммерсантами – владельцами гаражей с мойкой и автосервисом и установили...
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